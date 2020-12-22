Kars Valisi Türker Öksüz: "Sarıkamış, büyük bir azmin destanıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars Valisi Türker Öksüz: "Sarıkamış, büyük bir azmin destanıdır"

22.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:11
Kars Valisi Türker Öksüz:

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın, kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olduğunu söyledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın, kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Harekatta şehit düşenlerin gösterdiği fedakarlığa değinen Öksüz, şunları kaydetti:

"Kar çiçeği oldular, baharla birlikte kardelene döndüler; kır çiçeği oldular, yaz mevsiminde burcu burcu koktular. Bu cennet vatana buzdan bekçi oldular, bu nasıl aşktı ki tarihi dondurarak tarih oldular. Sarıkamış Harekatı, kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanıdır. Sarıkamış Harekatının 106'ncı yıl dönümünde, adını tarihe ve bağrımıza buzdan harflerle kazıyan, kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın korunması, milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Serdar Ortaç Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mauricio Lemos Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars Valisi Türker Öksüz: "Sarıkamış, büyük bir azmin destanıdır" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:22:34. #1.14#
title