Kars Valisi Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars Valisi Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak sürücülere de çikolata ikram etti.

Kars Valisi Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti
31.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:32

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak sürücülere de çikolata ikram etti.

Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kars Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in Kur'anı Kerim tilavetiyle buradaki program sonra erdi.

Kars-Iğdır kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gelen Vali Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve İl Jandarma Komutan vekili Fuat Güney, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Uygulama yapan ekipleri denetleyen Öksüz, sürücülere maske ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı. Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü anlatan Öksüz, "İnşallah bu mübarek gün sağlığa, huzura, afiyete vesile olur. Bu mübarek günde tabi vatandaşımız huzur içerisinde olsunlar, sağlıklı bir bayram geçirsinler diye tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yaklaşık 1718 personelimiz, 267 ekibimiz ve 5 dronemiz ile hem asayiş yönünden gerekli denetimlerimizi sürdürüyoruz hem de trafik kontrollerini yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Yangın Bodrum Bayram
Şu an buradasınız: Kars Valisi Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 16:32:07. #1.14#
title