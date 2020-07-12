Kars Valisi Öksüz, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
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Kars Valisi Öksüz, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim ilçesinde dün sağanak nedeniyle meydana gelen selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Öksüz, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
12.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:12

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim ilçesinde dün sağanak nedeniyle meydana gelen selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Selim ilçesine bağlı Başköy, Büyük Oluklu, Yeşiltepe ve Gelinalan köylerine giden Öksüz, Selim Kaymakam Vekili İshak Çınar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AFAD İl Müdürü Oktay Aygan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selin zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulunan Öksüz, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Öksüz, Başköy köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki günden bu yana bölgede yağışların etkili olduğunu söyledi.

Başköy, Büyük Oluklu, Yeşiltepe ve Gelinalan köylerinde sel nedeniyle hasarın oluştuğunu aktaran Öksüz, "Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici, maddi hasarlar oldu, içme su şebekesi zarar gördü. Bazı evlerimizde de vatandaşların eşyalarında hasar var. Devletimizin imkanlarını sonuna kadar kullanarak bu zararları ortadan kaldıracağız, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri çalışmalarını devam ettiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler de tarımsal alanlarda hasar tespit çalışması yapıyor. Bu çalışmaların sonucunda köylerde yapılması gereken her türlü işi yapacağız, sıkıntıları gidereceğiz. Can kaybı olmadıktan sonra devletimizin imkanlarıyla diğer sorunları çözebiliriz. Vatandaşımızın canı her şeyin üstündedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın."

Kaynak: AA

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