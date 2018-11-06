Kars Valisi Öksüz: Makamlar, Milletimizden Uzak Yerler Değildir

VALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı'ndaki hukuk müşavirliği görevinden Kars'a vali olarak atanan Türker Öksüz, yeni görevine başladı. Öksüz, "Makamlar, milletimizden ayrı ve uzak yerler değildir. Vali olmak, belediye başkanı olmak, kaymakam olmak aslında milletimizle kader birliği yapmak demektir" dedi.

Eşi Meryem Öksüz ile birlikte uçakla Kars'a gelen Vali Türker Öksüz, Harakani Havalimanı'nda protokol üyelerince karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Öksüz, daha sonra polisleri selamladı. Daire müdürleriyle makamına geçen Öksüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Öksüz, "Devlet hizmeti, bayrak yarışı gibidir. Bu bayrağı bir gün devralırsınız, vakti saati geldiğinde de bir başka arkadaşınıza devredesiniz. Bizler de bugün kadim medeniyetlerin beşiği olan farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve hala farklılıkların bir arada kardeşçe yaşadığı Kars'a bu hizmet bayrağını devralmaya geldik" diye konuştu.

Hedeflerinin, Kars'ın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydeden Öksüz, "Makamlar, milletimizden ayrı ve uzak yerler değildir. Vali olmak, belediye başkanı olmak, kaymakam olmak aslında milletimizle bir kader birliği yapmak demektir. Zaten Ebu'l Hasan-ı Harakani Hazretleri'nin olduğu bir yerde bizlerin 'Makam sahibiyiz' demesi de edebe uygun düşmez. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık ifade buyurdukları gibi bizler milletin evlatlarıyız. Millete efendi değil, hizmetkar olmaya gelmiş insanlarız" dedi.

'YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİME İNANIYORUM'

Nereye hizmetkar olmaya geldiğini çok iyi bildiğini vurgulayan Vali Türker, şunları söyledi.

"Bu şehir bundan 103 yıl önce vatan ve istiklal mücadelesi için canlarını veren şehitlerin yaktığı ışığın hala her karış toprağını ışıl ışıl aydınlattığı Sarıkamış Şehitleri'nin diyarıdır. Kars şehrindeki farklı kültürlerin, farklı anlayışların ama aynı vatan sevdasıyla aynı imanla dolu yüreklerin bu ülkeye katacağı çok şeyler vardır. Kars, sadece soğuğuyla Sarıkamış'ın acı hatırasıyla bilinen bir il olmamalıdır. Tarihi camileriyle saraylarıyla Ani Antik kentiyle hayvancılık ve süt üretiminde kendi markasını oluşturmayı başarabilmesiyle Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yla şehrin manevi sahibi Ebu'l Hasan-ı Harakani Hazretleri ile turizmde marka kent olmuş kimliğiyle ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı niteliğiyle Doğu Ekspresi turlarıyla ve 7 bin yıl öncesine giden yerleşik tarihiyle anılmalıdır. Bunu tek başına veya sadece devlet tarafıyla gerçekleştirebilmek mümkün değildir. Bunu ancak valiliğimizle kaymakamlıklarımızla belediyelerimizle üniversitemizle sivil toplum kuruluşlarımızla dernek ve vakıflarımızla ticaret odalarımızla yerel basınımızla iş birliği ve iletişim içinde, hep birlikte kararlı ve heyecanlı bir çalışmayla başarabiliriz. Özellikle proje üreten, projeleri takip eden, sadece gelir getiren değil; insanımızı odak noktası yapan projelere de yer veren, halkımızın hayatını kolaylaştıran, sorunları takip eden ve en kısa sürede çözen, sonuç almaya odaklanmış bir idari anlayış içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum ve bu yolda yalnız yürümeyeceğime de yürekten inanıyorum."

- Kars