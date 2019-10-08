Kars Valisi Öksüz KÖYDES yatırımlarını inceledi

08.10.2019 19:02

Kars Valisi Türker Öksüz, KÖYDES programları kapsamında yapılan yatırımlar ile köy yollarının asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit, Jandarma İl Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile köy muhtarlarıyla birlikte, Çakmak köyündeki sulama ve asfalt çalışmalarının olduğu alana gelen Öksüz, burada yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta bu yıl 29 kilometre bitümlü sıcak karışımlı asfalt yapmayı hedeflediklerini ve bunun yüzde 90'nın tamamlandığını söyledi.

Selim, Susuz ilçelerinde devam eden çalışmaları tamamladıklarını Kağızman ilçesinde devam eden çalışmaların da yakında bitirileceğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Çakmak köyünde 150 metreküplük içme suyu deposu yapıyoruz. Ayrıca burada 2018 yılından beri devam eden DAP idaresi destekli bir sulama kanalı çalışmamız var. Sulama kanalı ise 5 bin 200 metre uzunluğunda ve yapımı tamamladı. Şu an son kontrolleri yapılıyor. Buradaki içme suyu depomuz ile sulama kanalımız yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen bitmiş olur. Köylerin altyapı sorunlarını hızlı şekilde yapmaya gayret ediyoruz. KÖYDES çalışmalarımıza bu sezon büyük bir ivme kazandırdık. Artan ödenekleri de verimli bir şekilde köylerdeki altyapı için harcıyoruz."

Kaynak: AA