Kars Valisi Öksüz Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öksüz, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı haber ajansları arasında yer aldığını belirtti.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1920 yılında kurulan ve o zamandan bu yana hızlı, güvenilir, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet vermekte olan Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik