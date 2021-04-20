Kars Valisi'nden sokak hayvanları için 'duyarlılık' çağrısı
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Kars Valisi'nden sokak hayvanları için 'duyarlılık' çağrısı

Kars Valisi'nden sokak hayvanları için 'duyarlılık' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.

KARS Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.

Kars Valisi Öksüz, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, duyarlılık çağrısında bulundu. Vali Öksüz, "Belediye olarak şehrin her alanında varız. Modernize ettiğimiz sokak hayvanları geçici bakımevinde ameliyathane, dinlenme odası, banyo ve tıraş bölümüne kadar mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. 153 ve 4447113 numaralı iletişim adreslerimizden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz" dedi. 'Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım' çağrısında bulunan Vali Öksüz, şunları kaydetti: "Unutmayalım ki bizler gibi onların da yaşamaya hakkı var. Biz şehrimizde yaşayan her canlıya hizmet edeceğiz. Sokak hayvanlarını hep birlikte koruyalım, kollayalım, sahip çıkalım. Binamızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabiliriz. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gece gündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hep birlikte can dostlarımıza sahip çıkalım."


Kars Valisi'nden sokak hayvanları için 'duyarlılık' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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