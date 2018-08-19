Kars Valisi Doğan Trafik Denetimine Katıldı

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Kars-Erzurum karayolundaki trafik denetimine katılarak, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.

Doğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında yol kontrol uygulamasına katıldı.

Kars-Erzurum karayolu sanayi kavşağı üzerinde yapılan yol kontrol uygulamasına katılan Vali Doğan, çocuklara kırmızı düdük, oyuncak, tişört ve broşür hediye etti.

Doğan, çocuklardan, seyahatleri boyunca anne ve babalarını emniyet kemeri takmadıkları, kırmızı ışıktan geçtikleri, sigara içtikleri ya da trafik kurallarını ihlal ettiklerinde ellerindeki kırmızı düdükleri çalarak uyarmalarını istedi.

Uygulama noktasında direksiyon başındaki tüm sürücülere trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Doğan, bayramın bayram tadında geçmesi için sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de uygulamaya katıldı.