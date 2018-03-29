Kars Valisi Doğan, Digor'da Muhtarlarla Buluştu

Kars Valisi Rahmi Doğan, Digor ilçesinde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Digor Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya Vali Doğan, Digor Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör, Özel İdare Genel Sekreteri Yusuf İzci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün katıldı.

Vali Doğan burada yaptığı konuşmada, ülke olarak içinde bulunulduğu coğrafyada yaşanan olayların iyi analiz etilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün bu oyunları bozmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimizce sınırlarımız ötesinde operasyonlara düzenlenmektedir." dedi.

Terör örgütlerine karşı yapılan bu operasyonların sınır güvenliği kadar bölgedeki mazlum halklar içinde son derece önem olduğunu hatırlatan Doğan, "Bu açıdan yapılan bu operasyonlara birlik ve beraberlik duygularımızla milletçe destek vermeliyiz. Şu an ülke olarak en büyük mücadeleyi terör örgütlerine karşı vermekteyiz. Geçtiğimiz yıl Digor Belediyesine kayyum atanmasının ardından ilçede yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Kısa bir süre geçmesine rağmen Digor ilçemizin çehresi önemli ölçüde değişti." diye konuştu.