Kars Valisi Doğan: "Bu Milletin Evlatları, Afrin'de Büyük Başarıya İmza Atmışlardır"

Kars Valisi Rahmi Doğan, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Bugün farklı bir gün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl dönümü ancak bu milletin evlatları, Suriye'de Afrin'de büyük bir başarıya imza atmışlardır." dedi.

Vali Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler Kafkas Üniversitesi Konuk Evi'nde buluştu.

Bu toprakların, binli yıllardan itibaren Türk akıncılarının, Türk erenlerinin geldiği ve kanlarıyla, terleriyle bu toprakları vatan ettiği yerler olduğunu ifade eden Doğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Doğan, önemli bir coğrafyada yaşandığını anlatarak, "Bu milleti yok etmek için bu toprakları geri almak için çok çetin mücadeleler olmuş. Bu milletin yiğit evlatları, bu toprakları vatan yapmış ve bizlere de emanet etmiş. İnşallah bizden sonra da bizde evlatlarımıza gelecek nesillere bu toprakları emanet edeceğiz." dedi.

Türk ordusunun Afrin'de önemli bir başarıya imza attığını hatırlatan Doğan, "Bugün farklı bir gün, 18 Mart Çanakkale Zafer'inin 103. yıl dönümü ancak bu milletin evlatları yine Türkiye'nin güneyinde Suriye'de, Afrin'de büyük bir başarıya imza atmışlardır. Afrin'deki tüm alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmıştır." diye konuştu.

Doğan, Zeytin Dalı Harekatında Türk Ordusu'nun yerli silah kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tezgahı kuranlar, bu hesabı yapanlar Türk Ordusu'nun buralarda ciddi zorluklarla karşılaşacağını, bataklığa saplanacağını buradan çıkamayacağını hesaplamışlardı. Aslında bu milletin yiğit evlatlarını çok iyi tanıyorlar, Çanakkale'den tanıyorlar, Sarıkamış'tan tanıyorlar, Mohaçtan tanıyorlar, Kafkasya'dan tanıyorlar ancak bu hesabı yapmaktan da geri durmuyorlar. Türk Silahı Kuvvetleri kısa süre içerisinde bu alanı 300 yakın köy, belde ve ilçe merkezini ele geçirmiş. Bu mücadele devam edecek, şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ordusunun elindeki silahlar bu milletin evlatları tarafından üretilmemiş olsaydı, 1974'te parası ödenmiş silahlar verilmediği gibi bu günde de bu orduyu zora düşürmek için aynı tezgahı kuracaklardı."

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, bazı il protokolü şehit aileleri ve gaziler katıldı.