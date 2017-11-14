Kars Valisi Doğan'a Ziyaret

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Kars Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.



Mikatsadze, Kars Valisi Doğan'ı ziyaret ederek, yakın zamanda faaliyete açılan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere olmak üzere ekonomik ve ticari konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.



Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, Başkonsolos Mikatsadze'nin ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Başkonsolos Mikatsadze de Kars'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Doğan'a teşekkür etti.