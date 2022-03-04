Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama - Haberler

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Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kağızman'da görüntüleri sosyal medyada görülen 4 köpeğin pompalı tüfekle öldürülmesi olayı ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araştırmada, olayın 3 ay önce Kağızman mülki sınırları içinde bulunan hidroelektrik santralinde olabileceği değerlendirilmiş olup adli yönden gerekli işlemler başlatılmış, idari yönden ise kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair soruşturma devam etmektedir."

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Kağızman, Kars, Güncel, Haberler

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