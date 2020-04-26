Kars Valiliğinden "Karakurt köyü mezarlığı ve şehit mezarının" iş makineleriyle taşındığı iddiasına...
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Kars Valiliğinden "Karakurt köyü mezarlığı ve şehit mezarının" iş makineleriyle taşındığı iddiasına...

Kars Valiliği, yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı'nda su tutulmasına başlanması nedeniyle, "Başka bir bölgeye nakledilecek olan Karakurt köyü mezarlığı ve şehit mezarının iş makineleriyle kazılmak suretiyle taşınmaya çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

26.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:52
Kars Valiliğinden

Kars Valiliği, yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı'nda su tutulmasına başlanması nedeniyle, "Başka bir bölgeye nakledilecek olan Karakurt köyü mezarlığı ve şehit mezarının iş makineleriyle kazılmak suretiyle taşınmaya çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, başka bir bölgeye nakledilecek olan Karakurt köyü mezarlığı ve şehit mezarına ilişkin sosyal medya hesaplarında bazı paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Karakurt köyü mezarlığında nakil işlemine henüz başlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakurt Barajı sularının yükselmesiyle sular altında kalacak Karakurt köyündeki mezarların uygun bir yere naklinin yapılması, köy muhtarlığının talebi ve Mezarlık Yeri Seçim Komisyonu'nun raporu üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26.12.2019 tarihli kararı üzerine uygun görülmüştür. Mezarların nakli işlemleri, Sarıkamış Kaymakamlığının izni ile görevlendirilecek İl Sağlık Müdürlüğü ve Müftülük personeli nezaretinde ilgili mevzuat hükümlerine ve dini vecibelere uygun şekilde ilgili şirket tarafından yerine getirilecektir. Nakil işlemleri süreci, Valiliğimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yakından takip edilecektir. Bu konuda sosyal medya hesaplarından yapılan provokatif ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA

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