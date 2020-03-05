Kars Valiliği'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı

05.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:37

Kars'ta son günlerde Vali Türker Öksüz'ün adının kullanılarak, 'Engellilere Yardım Topluyoruz' söylemlerinde bulunan kişilere itibar gösterilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.



Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı dolandırıcıların; Valimiz Türker Öksüz ve Vali Yardımcılarımızın ismini kullanarak, 'engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz, tekerlekli sandalye kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz' şeklinde iş adamları ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır denildi.



Açıklamada, "Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları, bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarını aramaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA