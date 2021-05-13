KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI
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KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS Valisi Türkür Öksüz, bayram namazı sonrası vatandaşları vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı.

KARS Valisi Türkür Öksüz, bayram namazı sonrası vatandaşları vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı. Öksüz, "hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim, telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım" dedi. Vali Türker Öksüz, bayram namazını Evliya Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Cemaatin pandemi kurallarına göre kıldığı namaz sonrası açıklamada bulunan Vali Öksüz, "Ramazan Bayramını buruk, bir salgın hastalığın gölgesinde bir bayram kutluyoruz. Ama inşallah bu son olur artık, bu bayramla birlikte inşallah hastalığı da geride bırakırız. Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Vali Öksüz, "Vatandaşlarımızdan bir ricamız var; hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim. Telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın. Sağlıklı huzur içerisinde herkese de bir bayram diliyorum" dedi.

KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI
KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI
KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI
KARS VALİ ÖKSÜZ'DEN BAYRAM SABAHI VATANDAŞLARA UYARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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