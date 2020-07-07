Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek
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Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecekKARS'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek
07.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:53

Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

KARS'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilecek. Ayrıca, şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oluşacak. 1800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içinde de Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet edecek bir kompleks yer alacak.

Vali Türker Öksüz, içinde birçok projeyi barındıran Kars Vadisi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Öksüz, Kars Vadisi projesiyle amaçlarının bu alandaki tarihi doku ve kültürel zenginliğin öncelikli olarak ortaya çıkarılması olduğunu belirtti. Bölgedeki kültürel ve tarihi varlıkları korumayı hedeflediklerini de ifade eden Vali Öksüz, Osmanlı dönemine ait Bedesten Konak, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırılması projeleriyle tarihi alanı ihya etmeyi düşündüklerini söyledi. Vali Öksüz, tarihi çok eskilere dayanan Mazlumağa ve Muradiye hamamlarını da restore edip bir hizmet ünitesi olarak hem turizme kazandırmak istediklerini, hem de Kars'ın günlük yaşamında bu tarihi varlıkları yaşatmak istediklerini bildirdi.

'BURASI KARS'IN EN CAZİP MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ'

Vali Öksüz, "Vadi projesiyle birlikte Kars çayındaki suyu yükselterek burada bir sahil kenarı görünümünde bir yapıyı ortaya çıkarmak istiyoruz. İstiyoruz ki burası Kars'ın en cazip merkezlerinden birisi olsun. Çünkü burada hakikaten tarihi ve kültürel değeri çok yüksek eserlerimiz var. Buranın aynı zamanda tanıtımına da katkıda bulunmak istiyoruz. Kalemiz çok önemli bir kaledir. Kalemizin aydınlatılması da bizim için önemliydi. Bu projeyle aydınlatmayı da yapmış olacağız. Kaleye herkesin ulaşımını sağlamak üzere yolunu da daha kullanışlı hale getireceğiz. Bu alanda ayrıca 2 bin metrekare bir çevre düzenlemesi yapılacak. Böylelikle burası daha yeşil bir alan olacak. Yürüme yolları olacak, insanların dinlenmesine ve eğlenmesine müsait hale getirilecek, seyir alanları yapılacak. Bu projeyle birlikte hakikaten bu bölgenin çehresi değişmiş olacak. Kars'a da çok önemli bir değer kazandırmış olacağız. Çünkü bizim tarihi ve kültürel varlıklarımız çok önemli bizlerde bunları restore ederek korumak durumundayız. Aynı zamanda da ekonomik değere dönüştürerek ilimizin refahını da artırmayı hedefliyoruz. Onun için de bu projeleri hızla yürütüyoruz" diye konuştu.

'İL EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAYACAK'

Vali Öksüz bu yılın sonuna doğru bu projelerin tamamlanma aşamasına gelmesi için büyük gayret içinde olduklarını da vurgulayarak çalışmalar bittiğinde bu bölgenin çok güzel ve insanların istifade edebilecekleri, yerli ve yabancı misafirlerin mutlaka görmek isteyecekleri bir mekan haline geleceğini belirtti.

Vali Öksüz bu projeyi yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Serhat kalkınma Ajansı'nın çok önemli destekleri olduğunu kaydederek, özel idarenin de imkanlarını kullandıklarını ifade etti. Kars'ın kaderini değiştirecek olan bu projenin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Vali Öksüz, çok önemli bir değer olmasının yanında il ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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