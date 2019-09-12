Kars üniversite öğrencisinden köyünde ingilizce kursu

12.09.2019 09:58

Üniversite öğrencisinden köyünde İngilizce kursu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Ömer Aykut, doğup büyüdüğü Kars'ın Akyaka İlçesine bağlı Duraklı Köyü'ndeki çocuklara İngilizce kurs düzenledi. Köydeki okul binasındaki kursa çocuklardan sonra yaşlılar da ilgi göstermeye başladı. İngilizce derslerinin sürdüğü okuldaki eğitimin devam etmesini isteyen Muhtar Şahin Demirkaya, köylerine İngilizce öğretmeni atanmasını istedi.

Yaz aylarını babaocağı Akyaka Duraklı Köyü'nde geçiren Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Ömer Aykut, muhtar Şahin Demirkaya ile görüşerek çocuklar için İngilizce kursu düzenlemek istediğini bildirdi. Muhtar Demirkaya'nın destek verdiği Aykut, köy okulunda ücretsiz İngilizce kurslarına başladı. Köydeki öğrencilerin eğitim gördüğü kursa büyükler de katılmak istediğini iletti. Muhtar Demirkaya ve Ömer Aykut, köyün büyüklerinin bu talebini kabul ederek kursa aldı. Çocukları ve torunlarıyla kursa gelen vatandaşlar, Ömer Aykut'un anlattıklarını büyük bir dikkatle dinleyerek dersi takip ediyor. Aykut, sabah çocuklara, öğle saatinde yaşlılara akşam ise köyün gençlerine İngilizce öğretiyor.

Üniversite öğrencisi Ömer Aykut'un projesine destek vermekten mutlu olduğunu belirten Duraklı Köyü Muhtarı Şahin Demirkaya, çocuklara bilgi vermek için tek tek kapıları dolaştıklarını söyledi. 20-25 çocuğun kursa geldiğini anlatan Demirkaya, Çocuklardan sonra gençlerden kurs için talep geldi, daha sonra kadınlarımızın isteğini gördük. Büyük bir hevesle İngilizce öğrenmek istediklerini ilettiler. Onlar içinde bir saatlik program oluşturuldu. Köyümüzdeki kurs çok verimli geçiyor. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden talebimiz var. Ömer Aykut üniversite öğrencisi. Bu ay sonu itibariyle üniversitede akademik yıl başlayacak ve hocamız eğitimi için gidecek. Onun ayrılmasıyla köyümüzdeki İngilizce eğitimi de yarım kalacak. Köy okulumuza İngilizce öğretmeni atanmasını istiyoruz. Gelecek öğretmen sayesinde bu eğitim de yarım kalmamış olur diye konuştu.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Kursa katılan kadınlardan Kızbez Yıldız, 'Öğrenmenin yaş yok diyerek, 'Ben çok okuma meraklısı bir bayanım. Zamanında bize imkan verip okutmadılar. Köyümüze bir müfettiş gelmişti ve babama 'kızımızı da okutalım' demişti. O zamanlar bine 'başı açık, kolu açık gezer' diye okutmadılar. Ama şimdi ben kızların okumasını çok istiyorum. Kendi kızım yoktur ama benim okumak içimde kaldı. Kızların okumasını çok istiyorum dedi.

MUHTAR DA ANNESİYLE BİRLİKTE İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Muhtar Şahin Demirkaya da İngilizce kursuna katılan iszimgeldi. Annesi Mavişeker Demirkaya (65) ile birlikte kursa gelen Muhtar Şahinkaya, kursun başarılı geçtiğini her geçen gün ilginin arttığını belirtti.

İngilizce öğreten Ömer Aykut ise, köydeki çocukların eğitimine faydalı olmak için çocuklara İngilizce öğretmek istediğini söyledi. Kursların başarılı geçtiğini kaydeden Aykut, şunları söyledi

'Amacım kişi nezdinde, öğrenci nezdinde kişisel başarı olarak öğrencilerin dil yeterliliğini keşfedip okul hayatlarında öğrenmelerine yardımcı olabilmektir. Çok şükür 35 günlük bir program sonucunda bunu başarabildiğimizi sanıyorum. Kursa geldiklerinde eksiklikleri olduğunu gördük. Bu eksiklikleri gidermek ve hiç değilse kendilerine dair hayatlarına dair bakış açılarında bir nebze de olsa değişiklikler sağlayabilmek istedik.

Kaynak: DHA