Kars Umke Ekipleri Kilis'e Gitti

Kars Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) Zeytin Dalı Harekatına destek için Kilis'e gitti.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE gönüllüleri Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla 1 UMKE aracı ve 5 tam donanımlı personel ile birlikte Kilis ili sınır bölgelerinde konuşlu Seyyar Sahra Hastanelerinde görev yapmak üzere görevlendirildi.

Afet ve kriz yönetimi, tahliye ve nakil eğitimi, medikal kurtarma, KBRN atakları ve endüstriyel kazalar gibi konularda aldıkları özel eğitimlerle faaliyetlerini sürdüren Kars UMKE gönüllüleri 14 Mart - 04 Nisan 2018 tarihleri arasında söz konusu bölgede sağlık hizmeti sağlayacak. - KARS