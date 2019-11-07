Kars tren istasyonu orman gibi

07.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:31

Tren istasyonu orman gibi

Kars'ın Selim ilçesinde 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından ağaçlandırılan tren istasyonu, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Adeta ormanı andıran istasyon, ağaçlar sayesinde kışın tipi ve rüzgardan da korunurken, yazın piknik alanına dönüyor.

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki bazı tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla ağaç dikilmesine karar verildi. Çalışmalar kapsamında Selim ilçesindeki istasyona da çam fidanları dikilmeye başlandı. Her yıl yeni fidanların eklendiği istasyon bir süre sonra adeta ormana döndü. Binlerce çam fidanının yer aldığı istasyon ve tren yolu yeşil örtüsüyle dikkat çekiyor. Adeta ormana dönen istasyon, kışın yoğun kar yağışı ve tipi olduğu günlerde ağaçlar sayesinde korunurken, yaz aylarında ise yöre insanı için adeta piknik alanına dönüşüyor.

İlçede 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak tanımlanan istasyon ve çevresi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini çekiyor. Belgeselcilerin ve TV programcılarının da uğrak yeri olan istasyonu gezenler, ağaçlandırmanın devam etmesini ve binanın da restore edilmesini istiyor. Gazeteci Hasan Samancı, 50 yıl önce ağaçlandırma başlamış, bugün orman olmuş. Vatandaşlar özellikle burayı görmek için geliyorlar. Yazları burada piknik yapıyorlar. Özellikle Doğu Ekspresi yolcularının burayı görmelerini tavsiye ediyoruz dedi.

Alanı gezenlerden Kemal Antik, Tren yolunun, tren yaylarının kışın kardan, tipiden korunması için bu ağaçlar dikilmiş. Bu çamlar aynı zamanda da millete oksijen veriyor. Herkesin buranın kıymetini bilmesi lazım dedi.

Kaynak: DHA