KARS Tandırda kazın tadı bir başka
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KARS Tandırda kazın tadı bir başka

09.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:18

Tandırda kazın tadı bir başkaTÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, tandırlarda pişirilen kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

Tandırda kazın tadı bir başka

TÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, tandırlarda pişirilen kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

Kars ilçe ve köylerinde yetiştirilen kazlar, her yıl kar yağışıyla birlikte kesilerek kurutulduktan sonra soğuk hava depolarında bekletiliyor. Evlerde saklanan kazlar kış mevsiminde pişirilmeden önce tandır hazırlanıyor. Bir süre tencerede pişirildikten sonra tandıra asılıyor. Kaz piştikçe eriyen yağ pilava damlayarak kendine has tadı bırakıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde de 69 yaşındaki Gülyağı Deveci evine konuk olan misafirleri için tandırda kaz pişirdi. Sabah erkenden yaktığı tandır kızana kadar tencerede pişirdiği kazı kıvamını alması, kızarması ve yağını pilava damlatması için tandıra asan 6 çocuk 12 torun sahibi Gülyağı Deveci, "Bizde misafire kaz ikram etmek atalarımızdan beri gelen önemli bir gelenektir. Özellikle kazları tandırda pişiririz. Bizde bir büyükbaş hayvan bile ölse üzülmeyiz ama kaz öldüğünde çok üzülürüz. Kaz bizim için çok değerlidir. Bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi son derece zor ve meşakkatli olan kazlarımıza gözümüz gibi bakarız. Bugün de evimizde köyden gelen misafirlerimiz ve onlar için kaz hazırladık. Bir boğa kadar kıymetli olan kazı ikram etmek bizi son derece mutlu ediyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Kaz yetiştiricileri gurbetteki akrabalarına, evlerine gelecek olan misafirlere ve kendileri için ayırdıkları kazların dışında kalanları ise satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Evlerde saklanan kazlar kış mevsiminde pişirilmeden önce tandır hazırlanıyor. Bir süre tencerede pişirildikten sonra tandıra asılıyor altına da bulgur veya kavılca buğdayı konuluyor. Kaz piştikçe eriyen yağ pilava damlayarak kendine has tadı bırakıyor.

KARS Tandırda kazın tadı bir başka
KARS Tandırda kazın tadı bir başka
KARS Tandırda kazın tadı bir başka
KARS Tandırda kazın tadı bir başka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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