Kars'tan göç etmeyen leyleklerin kaplıca keyfi

15.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:35

Kars'ta bu yıl kışın geç gelmesinin etkisiyle göç etmeyen bazı leylekler, hava sıcaklığının dışarıda sıfırın altında 19 derece olmasına rağmen mesken tuttukları kaplıca suyunda yiyecek aramanın keyfini sürüyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leyleklerin çoğunluğu, kış ayının gelmesiyle sıcak yerlere göç etti. Bazı leylekler ise olumsuz hava koşullarının önceki yıllara göre etkisini geç göstermesi nedeniyle kentten ayrılmadı.

İl merkezine bağlı Çerme köyü yakınlarında bulunan kaplıcadaki termal suyu mesken tutan bu leylekler, kentte hava sıcaklığının sıfırın atlında 19 dereceye düşmesine rağmen sıcak suda yiyecek aramanın keyfini yaşıyor.

Termal suyun çıktığı kaynak ve aktığı derede yiyecek aradıktan sonra zaman zaman dinlenmek için çevredeki kar üzerine konan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Çerme köyü sakinlerinden Nimet Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı leyleklerin bu sene göç edemediğini belirterek, "Bu yıl kış geç geldiği için bazı leylekler göç edemeyip burada barındı. Diğer leylekler ise göç edip gittiler." dedi.

Laçin, vatandaşların leylekleri koruduğunu ifade ederek, "Leylekler suda besleniyor, buradaki su da sıcak olduğu için rahat besleniyorlar. Termal su leyleklerin yanı sıra ördek ve kekliklere de ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlar leyleklere hiç karışmıyor, herkes onları koruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA