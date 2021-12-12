Kars'tan Antalya'ya gelip, ablasını öldürdü (1) - Haberler
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Kars'tan Antalya'ya gelip, ablasını öldürdü (1)

Kars'tan Antalya'ya gelip, ablasını öldürdü (1)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü.

KARS (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayarak cinayet işlediğini belirten Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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