Kars'tan 798 kişiye diğer illere gidiş izin verildi Kars'ta başka illere gitmek isteyen 798 kişiye izin verildi.

Kars'ta başka illere gitmek isteyen 798 kişiye izin verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuklarına kısıtlama getirilmesinin ardından, Kars'tan diğer illere seyahat etmek isteyen vatandaşla, Kars Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine (GAMER) ve Vefa İletişim Merkezine müracaat eden toplam 798 kişinin seyahatine izin verildi.

Kentte GAMER ve Vefa İletişim Merkezi aracılığıyla 506 kişi kent dışına çıkarken, şehirlerarası toplu taşıma firmaları ile 292 kişinin seyahat etmesine izin verildi. Toplam 798 kişinin kentten ayrılırken, GAMER, Vefa İletişim Merkezi'ne ise vatandaşlar müracaat etmeye devam ediyor.

Öter yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların seyahat etmelerine izin verilmezken, diğer yaş guruplarına ise gerekçeli mazeret bildirir evraklar alındıktan sonra izin veriliyor. - KARS

Kaynak: İHA