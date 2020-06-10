Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor

Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor Kars Çayı'na akan kanalizasyon şebekesi canlıları öldürüyor Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri, şaşırttı.

10.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:27

Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor

Kars Çayı'na akan kanalizasyon şebekesi canlıları öldürüyor

KARS - Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri, şaşırttı. Yüzlerce balığın öldüğü bölgede vatandaşlar tedirgin oldu.

Kars Çayı'na şehir kanalizasyon ve atık su şebekesinin döküldüğü bölgede yaklaşık 200 metrelik alanda ölen tatlı su kefali ve kara balıklar vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Kars Çayı'na nasıl bir önlem alınacağı ise bilinmiyor.

Kars Çayı etrafında spor yaptığını ifade eden ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, balık ölümlerinin sebebinin şehir kanalizasyon şebekesinin çaya karışmasına bağladı.

"Yüzlerce balık toplu halde öldü"

Yüzlerce balığın öldüğüne dikkat çeken ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "Kars Çayı'nın çevresinde müthiş bir doğa güzelliği var. Ağaçlar olsun, çevredeki kuşlar olsun. Zaten Kars'ta çok büyük bir kuş popülasyonu var. Ama üzüldüğüm nokta buradan yüz metre ileride kanalizasyon sisteminin Kars Çayı'na bağlanmış olması, bu sebepten dolayı yüzlerce balık ölmüş. Yani bu kadar uzaktan bile görüyorum. Hepsi su üstüne çıkmış. Ayrıca burada bir sürü kuş popülasyonu var. Bunlar ölü balıklardan nasipleniyor. Balıklardan besleniyorlar. Onlarında bazıları yakın zamanda ölecek" dedi.

"Buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor"

Baraj'da pisliklerin çökeceğini vurgulayan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "İleride barajda bu pislikler çökecek. Yani barajda bir bataklığa dönüşecek. Buradaki tüm eko sistem bozulacak. Buna acilen bir çözüm bulunması çok yararlı olur. Bu hem Kars'a zarar veriyor. Hem ekosistemine zarar veriyor. Hem de turistik açıdan çok kötü bir zarar verir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Balıklar ölmemek için kaynak suyu önünde toplandı"

Kars Çayı'na karışan kanalizasyon şebekesinden çıkan zehirli sular yüzlerce balığın ölüme sebep olurken, bölgede kaynak suyu önünde ölmemek için toplanan balıklar ise kameralara yansıdı. Kaynak suyunun berraklığında toplanan balıklar ise zehirli sudan etkilenmemek için mücadele veriyor.

Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:05:36. #1.14#
title