Kars'taki Tuzaklanmış 2 Patlayıcı İmha Edildi

Kars'taki Tuzaklanmış 2 Patlayıcı İmha Edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Kars'taki Tuzaklanmış 2 Patlayıcı İmha Edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında, 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli, tuzaklanmış, içerisinde amonyum nitrat, C4, mazot, 10 kilogram TNT karışımı patlayıcı madde, 8 büyük pil, 1 metre kablodan oluşan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Patlayıcı düzenekleri imha edildi.

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