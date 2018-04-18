Kars'taki Tuzaklanmış 2 Patlayıcı İmha Edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında, 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli, tuzaklanmış, içerisinde amonyum nitrat, C4, mazot, 10 kilogram TNT karışımı patlayıcı madde, 8 büyük pil, 1 metre kablodan oluşan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Patlayıcı düzenekleri imha edildi.