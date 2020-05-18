Kars'taki terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kars'taki terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kars'taki terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi
18.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:30

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

Kars Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kars Jandarma Komutanlığına bağlı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman Çemçe bölgesine düzenlenen Kapan-8 Harekatı'nda bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada, Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile iki askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin helikopterle Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk ediliği ifade edildiği açıklamada, yaralı askerlerden Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, tedavisi süren iki askerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kapan-8 Harekatı'nda 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Vali Türker Öksüz'den taziye mesajı

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için taziye mesajı yayımladı.

Öksüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kapan-8 Harekatı'nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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