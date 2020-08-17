Kars'taki tarihi binalar amacına uygun kullanılacak Kars Belediyesince kentteki tarihi binaların amacına uygun kullanılması için çalışma başlatıldı.

Kars Belediyesince kentteki tarihi binaların amacına uygun kullanılması için çalışma başlatıldı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'taki tarihi binaların amacına uygun kullanımın yolunu açmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarihi binaların kente ve turizme kazandırılmasının Kars için son derece önemli olduğunu dile getiren Bilgen, şunları kaydetti:

"Amacımız tarihi binalarımızı tarihi dokuya uygun amaçlarla kullanmaktır. Bu binalar kültürel amaçları olan şehre katkı sunabilecek bir pozisyona getirilmelidir. Tarihi binaları amacına uygun kullanmalıyız, bunun için bir arayış içerisindeyiz. Binalarımızı kamu yararına, yani şehrimizin yararı için kullanmayı amaçlıyoruz."

Bilgen, ayrıca kentte toplu taşıma ihalesini tamamladıklarını, söz konusu ihalede elde edilecek kazancın da ulaşım alt yapısına ayrılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA