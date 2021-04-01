Kars'taki Süvari Tabyası'nda peynir müzesi kurulacak
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Kars'taki Süvari Tabyası'nda peynir müzesi kurulacak

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'taki Süvari Tabyası'nda peynir müzesi kurulacak

Kars'ta üretilen peynirlerin yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla peynir müzesi kurulacak.

Kars'ta üretilen peynirlerin yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla peynir müzesi kurulacak.

İl merkezindeki Süvari Tabyası'nın restore edilerek müzeye dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tabyayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla hem tarihi yapı turizme kazandırılacak hem de peynir müzesiyle kentte yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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