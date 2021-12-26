Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu - Haberler
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Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi dondu.

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SUSUZ, KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Kars'ta, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Bölge halkının "Su uçan" olarak adlandırdığı şelalenin buzla kaplanan görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Vatandaşlardan Adem Alp, kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Kars-Ardahan kara yolundaki Susuz Şelalesi buzla kaplandı. Son günlerde Kars'ta soğuk hava hüküm sürüyor, akarsu, nehirler buz kesti." diye konuştu.

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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