Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 20 kişi taburcu edildi

ERZURUM (AA) - Kars- Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 20'si tabucu edildi.

Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsünün, dün Kars- Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrilmesi sonucu yaralanan 20 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sarıkamış ve Harakani devlet hastaneleri ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi edilen 20 kişi taburcu edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, Harakani Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edildi, diğer 3 yaralının Kars'taki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Iğdır-Ankara seferini yapan Aras Turizm firmasına yolcu otobüsü, dün Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrilmiş, kazada Azerbaycan uyruklu Gomar Niyazoma (19), Fazile İsmayılova (60) ile Emre Özşimşek (22) ve Kadir Kurt (16) hayatını kaybetmiş 25 kişi yaralanmıştı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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