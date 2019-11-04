Kars'taki köylerde parke taşı çalışması

04.11.2019 14:52

Kars'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 4 köye toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı döşendi.

Kentte KÖYDES projesi kapsamında merkeze bağlı Küçükboğatepe, Kocabahçe, Başkaya ve Hasçiftlik köylerinde toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı yapılarak köylülerin hizmetine sunuldu.

Bu proje kapsamında 9 köyde daha köy içi kilit parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA