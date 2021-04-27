Kars'taki köy okulu parka kavuştu
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Kars'taki köy okulu parka kavuştu

Kars'taki köy okulu parka kavuştu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyündeki ilkokulda öğrenciler için park yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyündeki ilkokulda öğrenciler için park yapıldı.

Sosyal Ben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, başlattığı proje kapsamında Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde park yaptı.

Çiftçi, park açılışında yaptığı konuşmada, doğum günü aracılığıyla başlayan serüvenin büyüyerek bir sponsor tarafından desteklenmesinin mutluluk verici olduğunu anlatarak, "Umut parklarının yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğu oyun oynama imkanı sunan destekçilerimize teşekkür ederim. Oyun parkı olmayan okullara umut parkları kurmak ve bu parkları Türkiye geneline yaymak en büyük hedefim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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