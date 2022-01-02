Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi - Haberler
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Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi

Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta Alperen Demiral'ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KARS (DHA) - KARS'ta Alperen Demiral'ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, yılbaşı gecesi saat 03.30 sıralarında Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Demiral, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çifti, hayatını kaybetti. Kazada Alin çiftinin kızları Büşra (9) da ağır yaralandı.Alin çifti dün toprağa verilirken, bugün de 2 kuzen için Kamer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 2 kuzenin cenazesi, daha sonra gözyaşları içinde Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Bu arada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen aracın duvara çarpıp, savrulduğu anlar yer alıyor.


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Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi

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