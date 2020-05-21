Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
21.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:56

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Köroğlu köyünde A. ve Y. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Sema Aslan'ın (35) tabanca ile vurularak öldürülmesine karıştığı öne sürülen Engin Y, gözaltına alındı.

Zanlı Engin Y, jandarmadaki sorgusunun ardından Sarıkamış Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Engin Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Harun Tan Hazal Kaya Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:56:41. #1.15#
title