Kars'taki FETÖ soruşturmasında tutuklama

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 astsubaydan biri tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu iddia edilen kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.P, B.Ç, C.A. ve S.Ç, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken A.P, B.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 4 muvazzaf şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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