14.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:48

Kars'taki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

KARS'ın Kağızman ilçesinde 10 Şubat günü hastanede yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Hastane kantini işleten amcası Mehmet Demir'e (43) arkadan yaklaşarak kafasına kurşun sıkan yeğeni A.D.'nin (17) görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Kağızman Devlet Hastanesi kantininde 10 Şubat günü sabah saatlerinde meydana geldi. Hastanede kantin işletmeciliği yapan Mehmet Demir'le yeğeni A.D. ile aralarında bir süreden beri husumet bulunuyordu. Olay günü kantine gelen A.D., amcası Mehmet Demir'i kurşunlayarak öldürdü. Elinde silahıyla olay yerinde bekleyen yeğen A.D., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ŞOK ETTİ

Kağızman Devlet Hastanesi kantininde yaşanan cinayetle ilgili görüntüler ortaya çıktı. İzleyenleri şok eden görüntülerde hastaneye daha önce geldiği belirlenen A.D., kapının arkasına gizlenerek amcasını bekliyor. Amca Mehmet Demir'in içeri girdiğini gören A.D., arkadan yaklaşarak önce kafasına yere düştükten sonra da vucüduna kurşun sıkıyor. Yerde kanlar içinde yatan amcasının yüzünü çevirmek isteyen A.D., hırsını alamayarak kurşunlamaya devam ediyor. Hastane içerisinde elinde silahla dolanan A.D., yanına kimsenin yaklaşmasına da izin vermiyor.

Kaynak: DHA

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