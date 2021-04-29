Kars'taki canlı hayvan pazarları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
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Kars'taki canlı hayvan pazarları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Kars'taki canlı hayvan pazarları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'taki 2 canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'taki 2 canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgınla mücadele kapsamında bazı tedbir kararları aldığı belirtildi.

Kentte insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulması ve azaltılmasına yönelik olarak il genelindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde bulunan hayvan pazarlarının (hayvan satış yerlerinin/alanlarının) faaliyetlerine ikinci bir emre kadar, ara verilmesine, söz konusu alanlara hayvan girişlerine kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildi. Daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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