Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

09.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:26
Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, merkeze bağlı Akbaba köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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