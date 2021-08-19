Kars'taki aşı seferberliğine kırsalda yaşayanlardan tam destek

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında başlatılan aşı seferberliğine kırsalda yaşayanlar büyük ilgi gösteriyor.

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında başlatılan aşı seferberliğine kırsalda yaşayanlar büyük ilgi gösteriyor.

Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategoride bulunan kentin, "mavi"ye geçmesi için Valilik, kaymakamlıklar, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Aşılanma oranının düşük ve kırsalda yaşayanların çoğunlukta olduğu Digor ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, köy köy, mezra mezra dolaşarak aşı yapıyor.

İlçedeki aşı oranının arttırılması için çalışmalara katılan Kaymakam Enver Hakan Zengince de tereddüt yaşayanları sağlık ekipleriyle ikna etmeye çalışıyor.

BionTech aşısı olmak isteyenler minibüslerle ilçeye taşınıyor

Sinovac aşısı köylerde yapılanlardan BionTech aşısı olmak isteyenler, bu aşıdaki soğuk zincirin bozulmaması için kiralanan servis minibüsleriyle ilçedeki hastaneye getiriliyor ve aşıları yapılıyor.

Ücretsiz tahsis edilen minibüslerle gruplar halinde ilçeye gelenler randevuları oluşturulduktan sonra BionTech aşısı oluyor.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, AA muhabirine, bulaşıcı hastalıklara karşı toplumsal korunmanın en etkin ve güvenilir yolunun aşı olduğunu söyledi.

İlçede aşı seferberliği başlattıklarını ve BionTech aşısı olmak isteyenleri ücretsiz aşı merkezlerine getirdiklerini ifade eden Zengince, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de büyük bir aşı çalışması başlattık. Başta Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere, kolluk birimlerimiz, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte aşı çalışmasını yürütüyoruz. Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği ve Devlet Hastanesinde BionTech aşısı olmak isteyenleri köylerimizden alıp aşılama merkezlerine getiriyoruz. Aşı olduktan sonra da köylerine geri götürüyoruz. Aynı zamanda Toplum Sağlığı Merkezi bünyesindeki aşılama ekiplerimiz bizzat yerinde Sinovac aşısını yapıyor."

"Mavi kategoriye doğru ilerliyoruz"

Zengince, kentin Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategoride bulunduğunu belirterek, bunu "mavi"ye çevirmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

İlçenin en kalabalık yerleşim yerlerinden Dağpınar beldesinde kurulan çadırda aşılama yapıldığını anlatan Zengince, şunları kaydetti:

"Mobil çadır merkezimizi kurduk, hem belde hem de civar köylerden gelen vatandaşlar her iki aşıyı yaptırıyorlar. Bu seferberliğin oluşturulmasının sonucunda karantina süreçlerinin azalması, vatandaşların kişisel ve ailevi olarak bulaşıcı hastalıklardan korunması hem de topum sağlığının yaygın bir şekilde korunmasını amaçlıyoruz. Aşı çalışması yaparken yüzdelik olarak daha ileri seviyeye 'mavi'ye doğru ilerliyoruz. Bu ilerleyişi biraz daha hızlandırmak için bizler vatandaşların aşı olması için gidip uyarılarda bulunuyoruz."

Digor Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mehtap Güner de aşılama için en ücra köylere kadar gittiklerini vurgulayarak, "Salgınla mücadelenin en önemli basamağı olan aşıya vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilmesi için beldemizde aşı çadırı kurduk. Köyde aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza mobil aşı ekiplerimiz Sinovac aşısı uygulamaktadırlar. Köy köy gezen ekiplerimiz BionTech aşısı olmak isteyenleri de en yakın sağlık kurumuna ücretsiz servislerle göndermektedir. Vatandaşlarımız en kısa sürede aşı olmaları için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik