Kars'taki anne ve oğul cinayeti zanlıları tutuklandı
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Kars'taki anne ve oğul cinayeti zanlıları tutuklandı

Kars'ta tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'taki anne ve oğul cinayeti zanlıları tutuklandı
21.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:50

Kars'ta tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Mesut S. ve Adem S'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Mesut S, adliyeye çıkartılırken gazetecilere, "pişmanım olayla alakam yok." ifadesini kullandı.

Savcılıkta ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ 18 Temmuz'da merkeze bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Figen ile Mert Karadağ'ın tüfekle öldürülüp su kuyusuna atıldığını ve olayın aydınlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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