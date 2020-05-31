Kars'ta zihinsel engelli genç 2 gündür kayıp Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Kars'ta önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Kars merkeze bağlı Ölçülü köyündeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 32 yaşındaki E.M.'den haber alamayan yakınları durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tüm aramalara rağmen E.M.'ye ulaşamadı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verilirken, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışmalarına yarın devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA