Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor

Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine izin vermiyor.

Kars'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine izin vermiyor. Zabıta kent genelinde kaldırım işgalleriyle ilgili denetim yaptı.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini engellemek için denetimlerini sürdürüyor.

Kaldırımların yayalara ait olduğuna dikkat çeken zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı. Kaldırımlara konulan malzemeler ise kaldırıldı.

Kars'ta uzun yıllardan beri süre gelen kaldırım işgalleri sonunda son buluyor. Kentte esnaf sabah erken saatlerde işyerlerinden çıkardıkları malzemeleri kaldırımlara dizerek yayaların geçişini engelliyor. Yayalar ise sürekli kaldırım işgallerinden şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi. Vatandaşların sesini duyan yetkililer kaldırım işgallerine son verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürerek işyerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri yapılan uyarıların ardından yine kaldırım işgaline devam eden esnaf hakkında yasal işlem yapacak. Zabıta ekipleri kaldırımlarda bulunan malzemeleri kaldırarak, vatandaşların kaldırımları kullanmasını sağladı. - KARS

Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor
Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:20:40. #1.15#

title