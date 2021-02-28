Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor

28.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:50
Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Barajı, gün batımındaki manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Barajı, gün batımındaki manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Sulu tarıma geçilmesi, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Gün batımında güneş ışınlarının buza yansıması eşsiz görüntülere sahne oldu. Fotoğraf tutkunları da bölgeye gelerek güzel manzarayı görüntülemeye çalıştı.

Amatör fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, baraj gölünde güneşin buzla bütünleştiği manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.

Gün batımı fotoğrafı çekmek için geldiğini belirten Dolapçı, "Havaların soğumasıyla gölün yüzeyi buzla kaplandı. Biz fotoğrafçılar da bu fırsatı değerlendirerek sık sık gelip burada fotoğraf çalışması yapıyoruz." dedi.

Bölgenin her mevsim ayrı güzelliğe sahne olduğunu aktaran Dolapçı, "Her mevsim gelip fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Fotoğraf çekerken doğanın verdiği huzurla dinlenmiş oluyoruz. Gün batımı burada çok güzel görüntüler oluşturuyor. Barajın buz tutması, buradaki manzaranın güzelliğini daha da artırmış. Buzun maviliği, gök yüzünün kızıllığıyla bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:59:17. #1.16#
title