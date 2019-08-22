Kars'ta, yüzde 50 hibe destekli proje başvurusu başladı

22.08.2019 14:40

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe destekli proje başvurusu başladı.



Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yüzde 50 hibe destekli proje başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, "Yatırım konuları, tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi depolanması ve paketlenmesine dönük yeni proje, tamamlama veya kapasite artırımını içermektedir. Ayrıca güneş enerjisi ile sera yapımı, ahırlarda elektrik enerjisi üretimi, büyükbaş küçükbaş ahır ağıl gibi sabit yatırım, Kaz hindi kümes kesimhane kombina yatırımları, balık yetiştiriciliği mantar yetiştiriciliği, gübre işlenmesi, çelik silo, soğuk hava deposu gibi yatırımlar" dedi.



Düzgün, "Yine kırsalda köy evi dağ evi tesisleri, balıkçı barınağı, arıcılar için makine ekipman, örtü altı tarım, süt sağım Makinesi, tankı, yem kırma makinesi yem deposu gibi yatırımların yanında silaj ve balya makinesi desteğini de içermektedir. Lütfen detaylı bilgi için İl Müdürlüğümüze bir çay içmeye geliniz. Kazançlı bereketli günler diliyorum" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA