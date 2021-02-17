Kars'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Kars'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik