Kars'ta yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kars'ta yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

05.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:14
Kars'ta yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

Kars'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 52 Afganistan uyruklu yakalandı.

Kars'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 52 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 Afganistan uyruklu, saklandıkları adreslerde yakalandı.

Yabancı uyruklular, Kars'taki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Özcan Deniz Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Mesut Özil Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:15:27. #1.16#
title