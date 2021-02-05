Kars'ta yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı
05.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:14
Kars'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 52 Afganistan uyruklu yakalandı.
Kars'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 52 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 Afganistan uyruklu, saklandıkları adreslerde yakalandı.
Yabancı uyruklular, Kars'taki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik