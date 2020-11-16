Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü

16.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:04
Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeye bağlı Taşlıağıl köyünde aniden başlayan kar doğayı beyaza bürüdü. Zaman zaman etkisini artıran yağışın en çok mutlu ettiği çocuklar da kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Muhammet Baştimar, yüksek kesimlere daha önce kar düştüğünü ifade ederek, "Bir hafta önce dağlara kar yağmıştı, bugün köyde de etkili oldu, her taraf bembeyaz oldu. Çocuklar kar yağışına çok sevindi." dedi.

Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi de karın ardından beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Kars'ta dağlar beyaza büründü
Kars'ta dağlar beyaza büründü
Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Eğribel Geçidi, beyaza büründü
Eğribel Geçidi, beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Kutsi Sibel Can Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Deniz Türüç Rıza Çalımbay Sebastian Vettel
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 19:07:47. #1.14#
title