Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

KARS - Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece 6 dereceye düştüğü kentte, Susuz ve Arpaçay ilçelerinin dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığını hissedilir derece de düştüğü Kars'ta 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte Susuz ve Arpaçay ilçelerinde bulunan dağların çatısı beyaz gelinliğini giydi.

Kars'a mevsimin ilk karının düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'In Arpaçay ilçesindeki dağlara ilk kar yağdı. Vatandaşlar olarak çetin bir kış bekliyoruz. Çünkü yaz kurak geçti. İnşallah karla birlikte daha bereketli bir yıl geçireceğiz" dedi.

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte hava da hissedilir derecede soğudu. Kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı bildirildi.

KRS-

Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kars'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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