Kars'ta yolu kardan kapanan köylerdeki diyaliz hastalarının imdadına ekipler yetişti

Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan iki köydeki diyaliz hastaları, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

DİGOR, KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan iki köydeki diyaliz hastaları, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Türkmeşen köyünde yaşayan diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci (51) ile Yağlıca köyünde ikamet eden Müheddin Taş (75), yolların kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye gidemeyince 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Diyaliz hastalarının bulunduğu bu iki köye İl Özel İdaresi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Rotatifle uzun uğraşlar sonucu yolu açılan köylere ulaşan sağlık ekipleri, iki hastayı Digor Devlet Hastanesine kaldırdı.

Diyaliz hastası Abravci'nin yakını Necati Nefayaz, kar yağışı ve tipinin bölgede yoğun etkili olduğunu belirterek "Yakınımız diyaliz hastasıydı ve yollar kapalıydı. Müracaat ettik, Allah devletimizden razı olsun. Ekipler geldi ve yolu açarak hastamızı aldı." dedi.