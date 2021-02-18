Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı

18.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:46

Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar yağışının yolunu kapattığı köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar yağışının yolunu kapattığı köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Melikköy köyünde yoğun kar yağışı ve tipinin de etkisiyle elektrikler kesilince, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğu için makineye bağlı olan 52 yaşındaki Lütfi Baki, nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması yüzünden Baki'nin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulans, yolu kapalı olan köye gidemeyince İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri de iş makinesiyle yolu köyün girişine kadar açabildi.

Hastanın bir an önce hastaneye ulaştırılması gerektiği için bundan sonra iş makinesine binen sağlık görevlileri, Baki'nin evine gitti. Sağlık görevlilerinin gözetiminde iş makinesine alınan Baki daha sonra yolun açık olduğu noktaya kadar getirildi. Burada ambulansa konulan hasta, kaldırıldığı Arpaçay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Lütfi Baki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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